Champions League Lazio-Fans stimmen in München Faschisten-Gesänge an

Auf dem Video ist zudem zu sehen, wie einige Fans in dem bekannten Wirtshaus den bei Faschisten beliebten, sogenannten „Römischen Gruß“ mit ausgestrecktem Arm zeigen - in Deutschland vergleichbar mit dem Hitlergruß. Die Polizei München bestätigte auf dpa-Anfrage, dass es am Montagabend einen Einsatz im Hofbräuhaus gab und Ermittlungen geführt werden. Zudem wurde bestätigt, „dass ein Gast dort den sogenannten 'Hitlergruß' gezeigt hatte“.