NBA-Star : LeBron James freut sich über Finaleinzug des FC Liverpool

NBA-Star LeBron James von den Los Angeles Lakers freute sich über Liverpools-Finaleinzug. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Los Angeles Basketball-Superstar LeBron James freut sich über den Einzug des FC Liverpool ins Finale der Champions League - und wurde von Ex-Profi Jamie Carragher prompt nach Paris eingeladen.

„Paris, wir kommen“, twitterte James nach dem Erfolg des von Jürgen Klopp trainierten Fußballteams im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal (3:2). Außerdem veröffentlichte er ein Foto von sich in einem roten Oberteil mit dem Liverpool-Logo. Das Endspiel wird am 28. Mai in der französischen Hauptstadt angepfiffen.