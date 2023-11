Champions League Leipzig reist wieder mit Frust aus Manchester ab

„Wir wussten, dass wir lange verteidigen und Geduld bewahren müssten“, sagte Keeper Janis Blaswich nach der neuerlichen Niederlage: „Letztlich hat es nicht hingehauen.“ So gut die Leistung in der ersten Hälfte war und so stark natürlich der Kader des Champions-League-Titelverteidigers ist: Unterm Strich steht für die Leipziger die vierte Niederlage in den vergangenen sechs Pflichtspielen. Im Pokal ist der Titelverteidiger raus, in der Liga vor dem 13. Spieltag Fünfter mit elf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen.