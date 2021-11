Champions League : Leipzig will Paris-Schwung mit ins BVB-Spiel nehmen

Leipzig Erneut brachte RB Leipzig das Starensemble von PSG schwer in Bedrängnis - belohnt sich aber nur mit einem Punkt. Damit ist das Aus in der Königsklasse besiegelt.

„Es ist ein riesiger Schritt für mich, so gut gegen diesen Gegner zu spielen. Wenn wir diese beiden Spiele gegen Paris nehmen, dann müssen wir viel mehr Selbstvertrauen mitnehmen“, sagte Marsch vor dem Duell gegen die Borussen. „Wir haben gesehen, dass wir es uns in vielen Momenten selbst schwer machen. Das ist es, was mein und unser Leben sehr schwer macht“, sagte Marsch und lachte los, ehe er seinen Standard-Satz nachschob: „Wir müssen positiv bleiben und Glauben an unsere Art, an unsere Mannschaft, an den Zusammenhalt.“