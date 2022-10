Champions League : Leipzigs Silva: „Müssen die Power aus dem Hinspiel zeigen“

Leipzigs Spieler Andre Silva bei einer Pressekonferenz in Glasgow. Foto: Jan Woitas/dpa

Glasgow Stürmer André Silva von RB Leipzig erwartet im Celtic Park von Glasgow ein enorm schweres Spiel in der Champions League. „Es wird aufgrund der Atmosphäre und der Fans nicht einfach. Wir müssen von der ersten Minute an wachsam sein“, sagte der portugiesische Fußball-Nationalspieler.

Das erste Aufeinandertreffen vor einer Woche gewann Leipzig 3:1. Beim schottischen Meister muss am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) mindestens ein Punkt her, um das direkte Duell zu gewinnen. RB hätte dadurch das Erreichen des Achtelfinales in der eigenen Hand.