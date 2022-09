Champions League : Leverkusen will Bollwerk aus Madrid knacken

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane geht mit großem Respekt in das zweite Champions-League-Gruppenspiel gegen Atlético Madrid.

„Es ist bemerkenswert, wie Atlético sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Sie gehören zu den Top-Clubs in Europa“, befand der Schweizer Fußball-Lehrer vor der Partie gegen den elfmaligen spanischen Meister am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in der heimischen BayArena.