Champions League : Liverpool gegen Real vor dem Aus - Klopp-Ärger über Brych

London Der neue Schwung beim FC Liverpool ist schon wieder verpufft. Bei Real Madrid zeigt das Team eine schwache Vorstellung und steht in der Champions League vor dem Aus. Jürgen Klopp ärgert sich über Schiri Brych.

In der Vergangenheit war die Klopp-Elf für Fußballwunder in Anfield berühmt, darunter das legendäre 4:0 gegen den FC Barcelona 2019 nach einer 0:3-Hinspielpleite. In der derzeitigen Verfassung der Reds scheint so ein Ergebnis jedoch unrealistisch. „Wir müssen viel besser spielen als heute“, sagte Klopp. „Und wir können besser spielen.“