Champions League Liverpool, Juve, Inter: Schwere Lose für RB Leipzig

RB Leipzig trifft in der Ligaphase der Champions League auf den FC Liverpool, Inter Mailand, Juventus Turin, Atlético Madrid, Sporting Lissabon, Celtic Glasgow, Aston Villa und Sturm Graz. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco. Gespielt wird ab dem 17. September, die genauen Ansetzungen werden bis Samstag bekanntgegeben.