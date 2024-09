Fußball-Königsklasse Liverpool siegt im ersten Champions-League-Spiel nach Klopp

Milan gelang zwar nach drei Minuten durch den Ex-Dortmunder Christian Pulisic ein perfekter Start. Mitte der ersten Hälfte drückte allerdings Liverpool, Ibrahima Konaté (23. Minute) und Kapitän Virgil van Dijk (41.) köpften die Reds in Führung. Der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai erhöhte noch auf 3:1 (67.). Der tödliche Unfall eines Liverpool-Fans, der am Dienstag in der Nähe des Flughafens in der italienischen Stadt Bergamo starb, überschattete die Freude der Gäste über den Sieg.