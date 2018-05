Löw lobt Liverpools Salah: „Größte Überraschung der Saison“

Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool den ägyptischen Stürmer Mohamed Salah (25) als „größte Überraschung der Saison“ gewürdigt. dpa

„Er ist nicht nur ein starker Torjäger, sondern auch ein richtig guter Fußballer. Liverpool und Kloppo haben Salah sehr viel zu verdanken – ein herausragendes Jahr für ihn“, sagte Löw in einem Interview der „Bild“-Zeitung. Es gebe „in diesem Jahr nur sehr wenige Spieler, die solche Glanzpunkte wie Salah gesetzt haben“.

Der ägyptische Fußball-Nationalspieler erzielte in der Premier League 32 Treffer in 38 Spielen und traf in der Champions League zehn Mal. Am Samstag (20.45 Uhr) stehen sich im Olympiastadion in Kiew Titelverteidiger Real Madrid mit Trainer Zinédine Zidane und Liverpool mit dem früheren Bundesliga-Coach Jürgen Klopp gegenüber.

"Bild"-Interview, kostenpflichtig

Champions League auf der UEFA-Homepage

Pressemappe zum Endspiel

Homepage FC Liverpool

Profil Klopp auf der Liverpool-Homepage

Homepage Real Madrid