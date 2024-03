Champions League Lose und Startplätze: So geht es in der Königsklasse weiter

Nachdem der FC Bayern und Paris Saint-Germain bereits am Dienstag ihre Tickets fürs Viertelfinale gelöst hatten, zogen Man City und Real Madrid am Mittwochabend nach. In der kommenden Woche (12. und 13. März) ist die Ausgangslage spannender: Am Dienstag muss Arsenal im Heimspiel gegen den FC Porto einen 0:1-Rückstand aufholen. Parallel empfängt der FC Barcelona nach dem 1:1 im Hinspiel die SSC Neapel. Am Mittwoch spielt Borussia Dortmund gegen die PSV Eindhoven. Nach dem 1:1 in den Niederlanden würde dem BVB jeder Sieg zum Weiterkommen reichen. Inter Mailand gastiert nach dem 1:0-Hinspielsieg bei Atlético Madrid.