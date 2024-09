Champions League Luis Enrique streicht Dembélé aus Kader - keine „Seifenoper“

Aus Sicht des Coaches hat sich Dembélé demnach nicht an die Verpflichtungen gegenüber der Mannschaft gehalten. Und er betrachte diese Woche und dieses Spiel gegen Arsenal als wichtig, „und ich möchte die Spieler in bestmöglicher Verfassung zur Verfügung haben“. Er wolle das Beste für die Mannschaft, deswegen habe er Dembélé, der stark mit vier Toren in sechs Ligaspielen in diese Saison gestartet ist, nicht berücksichtigt.