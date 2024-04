Champions League Madrid und Paris erhöhen Sicherheit gegen Terror

Unterdessen kündigte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Dienstag an, dass die Sicherheitsvorkehrungen in Paris nach einer „Bedrohung“ des Islamischen Staates für das Viertelfinale der Fußball-Champions-League „erheblich verstärkt“ würden, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Paris Saint-Germain empfängt den FC Barcelona am Mittwochabend im Parc des Princes in Paris. In Frankreich gilt ohnehin bereits die höchste Terrorwarnstufe.