Champions League Man United beim FC Bayern ohne Maguire

Und damit kommt es in München nicht zu reizvollen Zweikämpfen des Verteidigers mit Bayern-Torjäger Kane. Der 30-jährige Maguire fehlt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) verletzungsbedingt. „Harry hatte ein paar Beschwerden, es hat nicht gereicht, um mitzureisen“, berichtete Trainer Erik ten Hag nach der Ankunft in München.