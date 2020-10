Champions League : Man United ohne Fans - RB selbstbewusst im Old Trafford

Jubelt RB-Coach Julian Nagelsmann mit Leipzig auch in Old Trafford?. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Manchester Das erste Auswärtsspiel in der Königsklasse bei Man United wird zeigen, wie gereift das Team von Julian Nagelsmann ist. Der Champions-League-Halbfinalist könnte davon profitieren, dass die Red Devils ohne Fans bislang daheim schwach agierten.

Das könnte für RB Leipzig eine Chance sein beim ersten Auswärtsspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League beim englischen Rekordmeister Manchester United. RB-Cheftrainer Julian Nagelsmann hat daher auch allen Grund, Selbstsicherheit auszustrahlen. „Sie werden sicherlich auch ein wenig Respekt haben vor der Qualität, die wir haben. Aktuell ist die Gemütslage schon so, dass wir mit insgesamt sechs Punkten starten wollen“, sagte Nagelsmann vor dem zweiten Spiel in der Gruppe H.