Champions League : Manchester City löst Aufgabe in Brügge souverän

Brügge Der englische Fußball-Meister Manchester City hat sich in der Champions League vom Favoritenschreck FC Brügge nicht ärgern lassen.

Die Belgier hatten bislang überrascht und bei RB Leipzig mit 2:1 gewonnen und daheim ein 1:1 gegen Paris Saint-Germain erkämpft, gegen City waren sie am Dienstagabend beim 1:5 (0:2) aber chancenlos. Damit klettert das Team von Trainer Pep Guardiola mit sechs Punkten zumindest vorübergehend an die Spitze der Gruppe A.

In Istanbul gelang Sporting Lissabon der erste Saisonsieg im höchsten europäischen Vereinswettbewerb. Beim 4:1 (3:1) bei Besiktas überragte Innenverteidiger Sebastian Coates mit einem Doppelpack (15./27.). Zudem verwandelte Pablo Sarabia einen Handelfmeter (44.). In der Schlussphase traf Paulinho (89.). Für die in der Gruppe C weiter punktlosen Türken erzielte Cyle Larin das zwischenzeitliche 1:1 (24.).