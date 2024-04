Champions League Mbappé zwischen Vorfreude und Bedenken: BVB ist schwierig

Präsident Nasser Al-Khelaifi schwärmte von einem der schönsten Momente seines Lebens. „Epos“ oder „Heldentat“ nannten die französischen Zeitungen das beeindruckende 4:1 von Paris Saint-Germain beim FC Barcelona. Bei allem Lob, bei allen Liebeserklärungen und bei allem Jubel über den Einzug in das Halbfinale der Champions League machten sich Spieler und Trainer des Hauptstadtclubs der Grande Nation an dem „heiligen Abend“ („L'Équipe“) in Katalonien schon Gedanken über den deutschen Gegner in der Runde der besten Vier.