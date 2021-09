Champions League : Messi gegen Manchester City wieder im Kader von PSG

Absolvierte das PSG-Abschlusstraining vor dem ManCity-Spiel: Superstar Lionel Messi. Foto: Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Paris Lionel Messi hat nach seiner Knieblessur das Abschlusstraining von Paris Saint-Germain vor dem Kracher-Spiel in der Champions League gegen Manchester City bestritten.

Gut gelaunt und ohne sichtbare Beeinträchtigungen absolvierte er zunächst das Aufwärmprogramm und dann Spielformen in kleineren Gruppen - die ersten 15 Minuten des Trainings wurden von PSG am Montagmittag live auf der Homepage übertragen.

Trainer Mauricio Pochettino bestätigte am Nachmittag auf einer Pressekonferenz, dass Messi nach zwei Spielen Pause gegen Manchester wieder in den Kader zurückkehrt, ließ aber offen, ob sein argentinischer Landsmann von Beginn an spielt. Messi sei wie der zuletzt angeschlagene Marco Verratti auf einem guten Weg. „Ich habe über die Startelf noch nicht entschieden“, sagte Pochettino.