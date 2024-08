Fußball Mourinho scheitert mit Fenerbahçe in Champions-League-Quali

Ein Eigentor von Lilles Bafodé Diakité brachte den Istanbuler Traditionsverein in der Nachspielzeit in Führung. In der Schlussphase der Verlängerung traf der kanadische Fußball-Nationalspieler Jonathan David per Elfmeter zum Ausgleich. Die Franzosen mussten ab der 109. Minute wegen einer Roten Karte in Unterzahl spielen.