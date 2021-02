Champions League : Nach Lehrstunde: Gladbachs Europa-Tour vor dem Ende

Budapest Noch ein Spiel, dann ist die Europa-Tournee von Borussia Mönchengladbach wohl beendet. Die wichtigsten Partien stehen jetzt ohnehin in der Bundesliga und im DFB-Pokal an.

In den nächsten beiden Spielen gilt es auch für Rose zu punkten - in der Tabelle wie auch im Umfeld. Eine Niederlage in seiner Heimatstadt am Samstag (18.30 Uhr) beim Tabellenzweiten RB Leipzig und vor allem ein Scheitern im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen seinen neuen Club Borussia Dortmund am nächsten Dienstag (20.45 Uhr) würden die Stimmung im Umfeld gegen den Trainer extrem verschlechtern. Zumal die Gladbacher dann wohl auch die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb in der nächsten Saison abhaken müssten.