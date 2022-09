Champions League : Nach Pyro-Schlacht: Getrübte Eintracht-Freude über Sieg

Marseille Eintracht Frankfurt gelingt in Marseille ein historischer Erfolg. Doch der Jubel darüber fällt angesichts einer hasserfüllten Stimmung auf den Rängen verhalten aus.

„Wir haben solch einen Tag in dieser Form noch nicht erlebt und in dieser Weise auch nicht für möglich gehalten. So richtige Freude mag nicht aufkommen, weil es schon sehr befremdlich ist, welches Ausmaß an Aggressivität und Hass uns da entgegenschlug und natürlich auch auf Reaktionen traf“, sagte Vorstandsmitglied Philipp Reschke über die Vorfälle, bei denen am Dienstagabend ein Eintracht-Fan schwer verletzt wurde. Reschke kündigte an: „Wir müssen das Stück für Stück sauber aufarbeiten.“