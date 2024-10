Champions League Nach VfB-Remis: Hoeneß hadert - aber lobt Millot

„Griffiger, mutiger und konsequenter“ als in der ersten Halbzeit am Dienstag müsse sein Team auftreten, forderte Stuttgarts Trainer. So wie nach der Pause eben - auch, wenn mit dem Dauerdruck des VfB nicht die nötige Durchschlagskraft einhergegangen war. „Das sind die Erfahrungen, die wir machen“, meinte Hoeneß. Nach zwei Spieltagen der Ligaphase hat der VfB in der Königsklasse erst einen Punkt. Vor der nächsten Partie bei Juventus Turin am 22. Oktober wächst schon ein bisschen der Druck auf den deutschen Vizemeister.