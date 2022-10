Champions League : Nagelsmann gibt Entwarnung bei Müller: „Nichts Dramatisches“

Pilsen Nach dem frühzeitigen Einzug des FC Bayern München ins Achtelfinale der Champions League hat Trainer Julian Nagelsmann Entwarnung für Thomas Müller gegeben.

Der Fußball-Nationalspieler war beim 4:2 (4:0) im Gruppenspiel bei Viktoria Pilsen in Tschechien nach etwas mehr als 25 Minuten angeschlagen vom Feld gegangen. „Vom Rücken hatte die Muskulatur etwas zugemacht. Nichts Schlimmes. Bisschen was vom Nerv“, sagte Nagelsmann im Streamingdienst DAZN. „Nichts Dramatisches. Kein Risiko für Wochenende.“ Dann empfangen die Bayern am Sonntag in der Bundesliga als Tabellendritter den Zweiten SC Freiburg.