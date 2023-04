Champions-League Napoli trotz 0:1 in Mailand kämpferisch - Ärger über Sperren

Im Rückspiel setzt der Serie-A-Spitzenreiter auch auf die Rückkehr von Torjäger Victor Osimhen, der in Mailand wegen Adduktorenproblemen gefehlt hatte. „Die Chance, dass er dabei sein wird, liegt bei 100 Prozent“, sagte Spalletti. Nach einer sehr starken Saison, in der Napoli sich unter anderem im Königsklassen-Achtelfinale souverän gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt hatte, hatten die Süditaliener zuletzt etwas geschwächelt und auch in der Liga mit 0:4 gegen AC Mailand verloren.