Champions League Neue Königsklasse: Bayern-Chef erwartet mehr Spannung

„Die Idee, die dahintersteckt, ist, dass wir die "toten Spiele" am Ende einer Gruppenphase, wenn die ersten zwei Mannschaften quasi schon nach vier Spieltagen feststehen, nicht mehr haben. Da erhoffe ich mir in der Tat mehr Spannung, weil lediglich die ersten Acht der Tabelle für das Achtelfinale qualifiziert sind“, sagte Dreesen am Rande eines Termins in München, bei dem der Rekordmeister über die Errichtung eines Ladeparks für Elektro-Trucks und -Busse in Zusammenarbeit mit seinem Partner MAN an der Allianz Arena unterrichtete.