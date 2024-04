FC Bayern München Neuer-Comeback steht bevor - Sané und Coman dabei

Nach den Pleiten in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund (0:2) und beim 1. FC Heidenheim (2:3) geht es für den FC Bayern nach der praktisch entschiedenen deutschen Meisterschaft in London um die letzte Titelchance. Im Emirates Stadion wollen sich die Münchner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch in einer Woche in München erarbeiten.