Champions League Neuer hat Großes mit Bayern vor: „Reise geht weiter“

Das findet am 31. Mai 2025 statt. Erstmal geht es heute in Europas Fußball-Königsklasse mit dem Gruppenspiel gegen den FC Kopenhagen weiter. Großer Beifall ist Neuer und dessen Backup Sven Ulreich (35) gegen den dänischen Meister vor 75.000 Zuschauern gewiss. Beide verlängerten ihre Verträge am Dienstag bis zum 30. Juni 2025.