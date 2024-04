Champions League Neuer trainiert ohne Probleme - Goretzka droht Gelb-Sperre

Auch bei Flügelstürmer Sané hatte Trainer Thomas Tuchel schon vor der Übungseinheit mitgeteilt, dass er am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena ebenso wie Neuer auflaufen könne. Allerdings werde Sané wegen seiner Schmerzen am Schambein wie schon beim 2:2 im Hinspiel in London „auf die Zähne beißen“ müssen, kündigte Tuchel an. Der Coach verschwand während der Aufwärmphase noch einmal in der Kabine, um sich zusätzlich zu einer Wollmütze auch noch mit Handschuhen gegen die Kälte zu wappnen.