FC Bayern München Neuer vor Champions-League-Start: Wollen ins Finale dahoam

Am 31. Mai 2025 findet zum zweiten Mal das Endspiel der europäischen Fußball-Königsklasse in der Allianz Arena statt - 13 Jahre nach dem unvergessenen und schmerzhaften Elfmeterdrama gegen den FC Chelsea. „Das war damals 2012 auch eine titellose Saison und das haben wir jetzt leider auch erleben müssen in der letzten Saison. Deshalb ist es auch immer ein Anreiz. Was danach kam, wissen wir alle: Das war das Triple“, erinnerte Neuer an die glorreiche Saison 2012/13. Die Motivation sei sehr hoch, so etwas wieder zu erreichen.