Spiel in Porto Nicht für Gruppenphase gemeldet: Schalke ohne Oczipka FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch

Der FC Schalke 04 muss in den letzten beiden Gruppenspielen der Champions League beim FC Porto am 28. November und gegen Lokomotive Moskau am 11. Dezember ohne Bastian Oczipka auskommen. dpa