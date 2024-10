Champions League Nominiert für Lille: Mbappé winkt schnelles Real-Comeback

Kylian Mbappé winkt nach seiner Verletzung ein schnelleres Comeback als gedacht. Der Stürmer-Star von Real Madrid wurde für das Auswärtsspiel in der Champions League bei OSC Lille am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) überraschend in den Kader des spanischen Fußball-Rekordmeisters berufen. Der 25-Jährige hatte jüngst eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel erlitten und drohte zunächst einige Wochen auszufallen. Im Derby am Sonntag gegen Atletico (1:1) fehlte er.