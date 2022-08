Qualifikation : Nübel und Co. im Pech: Monaco verpasst die Champions League

Nübel und Co. im Pech: Monaco verpasst die Champions League

Eindhoven Die AS Monaco mit den drei Deutschen Alexander Nübel, Kevin Volland und Ismail Jakobs hat die Gruppenphase der Fußball-Champions-League verpasst.

Die Monegassen verloren am Dienstag im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde bei der PSV Eindhoven 2:3 (2:2, 0:1) nach Verlängerung. Damit zogen die Niederländer nach dem 1:1 im Hinspiel in die Playoffs ein. Dort muss sich Eindhoven dann gegen Europa-League-Finalist Glasgow Rangers für ein Ticket für die Königsklasse behaupten. Die Schotten kamen am Dienstag mit einem 3:0-Sieg gegen den belgischen Club Royale Union Saint-Gilloise weiter - das Hinspiel hatten sie noch 0:2 verloren.