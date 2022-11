Bayern-Torwart : Positive Signale: Neuer macht torwartspezifische Übungen

München Nationaltorwart Manuel Neuer macht bei seinem angepeilten Comeback Fortschritte. Der seit sechs Bayern-Pflichtspielen wegen einer schmerzhaften Blessur am Schultereckgelenk fehlende Schlussmann absolvierte wieder torwartspezifische Übungen im Rahmen seines individuellen Trainings.

Neuer wird aber wie auch Thomas Müller (muskuläre Probleme) in der Champions League gegen Inter Mailand erneut fehlen. Müller wird Nagelsmann zufolge in dieser Woche reduziert belastet, das Auswärtsspiel am 5. November in Berlin gegen Hertha BSC kommt für ihn noch zu früh. Nagelsmann sprach „eher“ von kommender Woche bei ihm. Dann steht das Heimspiel gegen Werder Bremen an.