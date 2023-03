Champions League : PSG-Coach Galtier rühmt FC Bayern als „große Institution“

PSG-Trainer Christophe Galtier will die Stimmung in der Allianz Arena «ein wenig abkühlen». Foto: Sven Hoppe/dpa

München Paris Saint-Germain benötigt „ein komplettes Spiel“ in München. Der Trainer plant auch ein Elfmeterschießen mit ein. Mbappés Favoriten-Getöse kommentiert ein Teamkollege: „Kylian ist Kylian.“

„Ja, auch ein Elfmeterschießen ist eine Möglichkeit. Ich habe dafür eine ziemlich klare Strategie“, sagte der 56-Jährige am Vorabend des Achtelfinal-Rückspiels am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena. Seine Mannschaft um die Topstars Lionel Messi und Kylian Mbappé müsse im Gegensatz zum 0:1 im Hinspiel „ein komplettes Spiel abliefern“, um doch noch ins Viertelfinale einzuziehen.