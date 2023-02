Champions League : PSG-Coach Galtier weist Nagelsmann-Aussagen zu Mbappé zurück

Paris Julian Nagelsmann traut den offiziellen Angaben zur Ausfallzeit des Pariser Starspielers Kylian Mbappé nicht. PSG-Trainer Christophe Galtier findet das gar nicht gut. Zu bluffen sei nicht sein Stil.

„Das ist nicht der Stil des Clubs und überhaupt nicht mein Stil“, sagte Galtier beim TV-Sender Canal+ nach der Partie von Paris Saint-Germain in der französischen Fußballliga gegen den FC Toulouse (2:1). Er habe Nagelsmanns Aussagen gelesen. „Ich muss nicht darauf antworten“, sagte der 56-Jährige.

Bayern-Trainer Nagelsmann hatte Zweifel an der angegebenen Ausfallzeit von Mbappé (24) geäußert, der laut PSG-Angaben mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel drei Wochen fehlen wird. „Ich glaube nicht, dass er ausfällt“, sagte Nagelsmann. Im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse spielen die Bayern am 14. Februar in Paris.