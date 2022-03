Champions League : PSG-Stürmer Mbappé offenbar fit Spiel in Madrid

PSG-Stürmer Mbappé offenbar fit Spiel in Madrid

Kylian Mbappé beim Abschlusstraining von Paris Saint-Germain in Madrid. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Madrid Paris Saint-Germain kann im Champions-League-Spiel bei Real Madrid wohl auf den zuletzt angeschlagenen Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé setzen.

„Es geht ihm gut“, sagte Trainer Mauricio Pochettino auf einer Pressekonferenz. Der Einsatz des Stürmerstars im Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) war fraglich gewesen, nachdem er im Training am Montag einen Schlag auf den linken Fuß bekommen hatte. „Er hatte Schmerzen nach einem Tritt und schrie vor Schmerz, aber ein paar Stunden später ging es ihm schon wieder besser und er war beruhigt. Er konnte wieder normal gehen“, berichtete der Trainer.

Der Verein hatte anschließend bekanntgegeben, dass erste Untersuchungen beruhigend verlaufen waren und er 24 Stunden später noch einmal einen Medizincheck absolvieren sollte. Der 23-Jährige gehörte zum 24-köpfigen Kader von PSG, der nach Madrid geflogen ist und am Abend das Abschlusstraining absolvierte.

Der souveräne Tabellenführer der französischen Meisterschaft hatte das Achtelfinal-Hinspiel dank eines Treffers von Mbappé in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 gewonnen. Der französische Nationalspieler hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 24 Tore geschossen und 17 Treffer vorbereitet. Sein Vertrag mit PSG läuft am Ende dieser Saison aus, Real Madrid ist als ein möglicher neuer Arbeitgeber im Gespräch.