Champions League : RB Leipzig auf Achtelfinal-Kurs

Das Achtelfinale der Champions League fest im Visier: In einem Herzschlagfinale hat RB Leipzig in der Nachspielzeit einen 4:3-Erfolg bei Istanbul Basaksehir gefeiert.

KNOTENLÖSER: Erst nahm Alexander Sörloth sein lang ersehntes Tor stoisch zur Kenntnis, dann lachte der Norweger nach dem Schlusspfiff unter dem Jubel seiner Teamkollegen. Ausgerechnet in Istanbul, wo er in der vergangenen Saison für seinen Ex-Club Trabzonspor bereits in der Nachspielzeit getroffen hatte, platzte der Knoten des 20-Millionen-Euro-Einkaufs mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit. „Das Tor nimmt mir eine Menge Druck. Jetzt kann ich mich auf mein Spiel konzentrieren“, sagte Sörloth.