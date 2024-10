Champions League RB Leipzig frustriert und enttäuscht nach 2:3 gegen Juve

Dabei spielte RB seit der Roten Karte von Juve-Torhüter Michele Di Gregorio seit der 58. Minute in Überzahl. „Mit dem 2:1 und der Roten Karte kam die Wende, da waren wir zu naiv. Und haben den Gegner zu leicht Tore schießen lassen und unsere Chancen nicht genutzt“, kritisierte Seiwald. Juve-Trainer Thiago Motta sprach von einem „verdienten Sieg. Die Moral war wichtig für den Sieg heute. In der zweiten Hälfte haben wir weiter mit Überzeugung gespielt, auch in der Offensive. Wir wollten den Gegnern zeigen, dass wir überlegen sind“, sagte er.