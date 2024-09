Champions League RB-Serie in 90. Minute gerissen: Leipzig verliert in Madrid

Doch unbeeindruckt von diesen negativen Begleiterscheinungen legten die Sachsen furios los. Nachdem Sesko beim torlosen 0:0 gegen den 1. FC Union Berlin in der Liga noch große Probleme gehabt hatte, zeigte er bei der Rückkehr ins Sturmzentrum direkt seine Qualitäten. In der vierten Minute erzielte der Slowene per Kopf seinen vierten Treffer in der Königsklasse und fügte den Hausherren das erste Gegentor vor heimischer Kulisse in dieser Saison zu.