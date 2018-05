später lesen Real gegen Liverpool Serbe Mazic pfeift Champions-League-Finale FOTO: ap, AF AC FOTO: ap, AF AC Teilen

Twittern

Teilen



Der serbische Schiedsrichter Milorad Mazic wird das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool leiten. Diese Besetzung für die Partie am 26. Mai in Kiew teilte die Uefa am Montag mit.