Zidane fordert Höchstleistung auf allen Ebenen

Titelverteidiger Real Madrid empfängt Bayern München mit großem Selbstbewusstsein - doch Zinedine Zidane hält auch mahnende Worte für angebracht. Er fordert von seinen Spielern nicht weniger als ein "Riesenspiel".

Das Spiel des Jahres? Glaubt man Zinedine Zidane, wartet am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Bayern München das größte Spiel der Vereinsgeschichte auf Real Madrid. "Bayern hat keinen Real-Komplex", sagte der Trainer vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister, der seiner "weißen Bestie" im Hinspiel (1:2) zum sechsten Mal in Serie unterlegen war: "Ich fordere alle Spieler auf, ein Riesenspiel zu machen."

Seine Gelassenheit bei der Pressekonferenz am Montag ließ darauf schließen, dass die Botschaft bei seiner Mannschaft bereits angekommen war. "Wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen, was wir wollen. Wir sind entschlossen und wollen demonstrieren, dass wir weiterkommen wollen", sagte der französische Weltmeister von 1998.

Sergio Ramos hofft auf eine "magische Nacht"

Auch für Real-Kapitän Sergio Ramos zählt nach den beiden Titeln der Vorjahre nur der dritte Finaleinzug in Folge in der Königsklasse. "Wir wollen wieder der Champion sein. Wir haben ein gutes Resultat und ich hoffe, es wird eine magische Nacht für uns", sagte der Innenverteidiger. Die Erinnerung an das Zitter-Rückspiel gegen Juventus Turin im Viertelfinale (3:0, 1:3) und die generelle Anfälligkeit in Heimspielen sei "kein Problem", versicherte Zidane.

Nach der Generalprobe mit einer C-Elf gegen CD Leganes hatte Zidane bereits die Real-Anhänger auf einen besonderen Abend eingestellt. "Die Fans müssen von der ersten bis zur 90. Minute hinter uns stehen, wie sie es noch nie in der Geschichte getan haben." Zudem gelte mit Blick auf den 26. Mai in Kiew: "Um ins Finale zu kommen, müssen wir in allen Aspekten so gut sein, wie wir es in dieser Saison noch nicht waren - Konzentration, Hingabe, Spielanlage, Eins-gegen-eins-Duelle, einfach in allen." Vamos!

Marca prophezeit dem FC Bayern ein "Inferno"

Wer Zidane hörte, konnte glatt vergessen, dass Madrid als klarer Favorit ins Rückspiel geht. Die Bayern, da ist sich das Hausblatt Marca ganz sicher, werden im Estadio Bernabeu ein "Inferno" erleben. Und auch Zidane mangelt es trotz seiner mahnenden Worte nicht an Selbstbewusstsein. "Das ist unser Spiel", sagte er, und, auch "das Spiel des Jahres" für Real. Vor allem aber: "Ein guter Moment" für den Titelverteidiger, der nach den Triumphen 2016 und 2017 den Hattrick anstrebt.

Das Finale, glaubt Klubdirektor Emilio Butragueno, werde schon drin sein. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass Real Madrid weiß, was zu tun ist", sagte die Vereinslegende, "wir haben die DNA eines Champions, ein große Siegermentalität in unserer Mannschaft. Ich hoffe auf eine weitere große Nacht im Bernabeu." Dort hat Real erst ein einziges Mal im Europacup einen Auswärtssieg noch verschenkt: Im UEFA-Cup-Achtelfinale mit Kapitän Butragueno 1995 gegen die Dänen von Odense BK (3:2, 0:2).

Die Mannschaft muss Zidane aber umbauen. Dani Carvajal (Muskelverletzung) fällt aus. Isco (Verstauchung im linken Arm) und Rekonvaleszent Nacho sind noch fraglich, obwohl beide das Abschlusstraining am Montag absolvierten. "Wir spielen nur mit Leuten, die 100 Prozent fit sind", betonte Zidane. Schließlich ist es nicht irgendein Spiel.

(sid)