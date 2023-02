Champions League : Real ohne Kroos ins Kracher-Duell beim FC Liverpool

Real-Star Toni Kroos hat sich noch nicht von einer Magen-Darm-Grippe erholt. Foto: Jan Woitas/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Madrid Toni Kroos fehlt Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool. Der Fußball-Weltmeister von 2014 wurde von Trainer Carlo Ancelotti nicht in den Kader für die Partie am Dienstag an der Anfield Road berufen.

Der spanischen Sportzeitung „As“ zufolge hat sich Kroos noch nicht von einer Magen-Darm-Grippe erholt, die ihn schon in der Primera División zu einer Pause von zwei Spielen gezwungen hat.

Neben dem 33 Jahre alten Deutschen fehlt der Franzose Aurélien Tchouaméni wegen einer Grippe. Dafür ist dessen Landsmann Karim Benzema nach seiner Pause zuletzt gegen CD Osasuna wieder dabei. „Wir müssen zwei super Spiele zeigen, um weiterzukommen“, betonte Liverpools Trainer Jürgen Klopp vor dem Heimspiel gegen den Titelverteidiger.

Für seinen italienischen Trainerkollegen Ancelotti hatte Klopp am Montag ein großes Lob übrig. „Carlo ist der entspannteste Trainer, dem ich in meinem Leben bisher begegnet bin“, sagte der 55-Jährige. Mit der Art, wie Ancelotti ein Team manage, bewege er sich auf einem anderen Level als jeder andere Trainer. „Ich respektiere und bewundere das sehr“, sagte Klopp.

