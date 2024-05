Champions League Real-Star Kroos: Rückspiel gegen FC Bayern ist ein Finale

„Man braucht nicht rechnen. Das ist, was wir immer wollen: Finals spielen. Und das ist nichts anderes als ein Finale“, sagte der Mittelfeldspieler in seinem Podcast „Einfach Mal Luppen“ mit seinem Bruder Felix Kroos. „Natürlich versuchen wir das als Vorteil zu nehmen, dass wir ein Heimspiel haben. Ich hoffe, das wird auch einer. Aber auf dem Niveau ist es trotzdem selten so, dass es eine andere Mannschaft so einschüchtert, dass sie ihren Fußball nicht spielen kann“, erklärte Kroos zur Ausgangslage nach dem 2:2 im Hinspiel in München.