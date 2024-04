Champions League Reals Elfmeter-Held heißt Rüdiger

„Es ist eine Erleichterung. Wir haben so viel in dieses Spiel investiert“, äußerte sich der völlig erschöpfte Jude Bellingham im Anschluss an die Partie. Der ehemalige BVB-Profi, Rüdiger und die anderen Real-Spieler waren von Citys Ballbesitzfußball praktisch 120 Minuten eingeschnürt worden - trotzdem jubelten am Ende die Königlichen.