Champions League Retter in der Not: Haller lässt BVB hoffen

Nicht nur auf dem Platz ging es hoch her. So lieferte sich Kehl mit Trainer Diego Simeone an der Seitenlinie ein heftiges Wortgefecht mit Atlético-Trainer Diego Simeone und erhielt dafür nicht nur im Netz viel Zustimmung. „Du darfst dir nicht alles gefallen lassen. Wir kennen Simeone an der Linie. Wenn der Schiedsrichter da nicht eingreift, ist es sicherlich auch mal erforderlich, ihn zurechtzuweisen“, befand DAZN-Experte Michael Ballack. „In der Situation kommen Emotionen mal zusammen. Es ging darum, heute dagegenzuhalten, das war in der Situation der Fall. Mehr war es auch nicht“, sagte Kehl.