Champions League : Ronaldo und Zidane schon raus - Wiedervereinigung in Turin?

Turin Nach dem englischen Meister FC Liverpool sind auch die Champions aus Italien und Spanien im Achtelfinale der Königsklasse ausgeschieden. Der K.o. der beiden Schwergewichte Juventus Turin und Real Madrid könnte Folgen für die Trainer haben. Wechselt Zidane nach Turin?

Nach dem 2:1 gegen Olympique Lyon, was nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel nicht reichte, wurde die Trainerdiskussion gleich in Gang gesetzt. Wunschkandidat Nummer eins für die Nachfolge von Coach Maurizio Sarri sei Ex-Weltfußballer Zinedine Zidane. Da traf es sich ganz gut, dass der französische Starcoach zeitgleich mit Rekordsieger Real Madrid durch das 1:2 bei Manchester City ebenfalls im Achtelfinale scheiterte und sich in Spanien auch Kritik anhören musste.

Vorerst muss Ronaldo auf seinen sechsten Triumph in der europäischen Königsklasse warten. Die letzten drei davon hatte der 35-Jährige in Madrid unter Coach Zidane gefeiert, der erstmals ein K.o.-Duell mit Real als Trainer verlor. Das brachte ihm gleich Kritik ein. „Zizou“ sei nie ein Strategie-Genie gewesen, das wisse man, hieß es in einer TV-Talkrunde nach der Pleite. Dass er aber in Manchester von der Bank aus praktisch nichts getan habe, um eine Wende herbeizuführen, sei „unverzeihlich“.