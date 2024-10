Champions League Rose will Juventus „mit einfachen Mitteln“ knacken

Im zweiten Vorrundenspiel in der Königsklasse an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) warnt Rose vor allem vor der starken linken Seite von Juventus. „Da sind sie gut im Positionswechsel. Juve ist immer gefährlich, hat immer Qualität“, sagte der Coach und redete parallel sein Team stark: „Wir sind auch nicht so schlecht, wir rechnen uns morgen so richtig was aus.“ Immerhin hat das italienische Team von Trainer Thiago Motta den einzigen Gegentreffer in dieser Saison ausgerechnet in der Champions League beim 3:1-Auftaktsieg gegen die PSV Eindhoven kassiert.