Champions League Rückschlag für Liverpool und Klopp - 0:2 in Belgrad FOTO: Darko Vojinovic

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Champions League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der englische Fußballclub kassierte beim Tabellenletzten Roter Stern Belgrad mit 0:2 (0:2) überraschend die zweite Niederlage in der Gruppe C. dpa