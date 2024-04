Champions League Rüdiger freut sich auf Haaland: „Großartiger Stürmer“

Das Aufeinandertreffen der beiden Großclubs in der K.o.-Runde der Königsklasse ist in den vergangenen Jahren annähernd zur Gewohnheit geworden. In der vergangenen Saison setzte sich City im Halbfinale durch ein deutliches 4:0 im Rückspiel durch. In den spektakulären Halbfinal-Spielen 2021/22 hatte dagegen Madrid das Endspiel erreicht.