Champions League Rüdiger mit Real im Halbfinale: „Vom Fehler zur Ekstase“

„Ich glaube, in solchen Spielen wird Haaland auch nicht oft ausgewechselt. Dass das geschehen ist, ist ein großer Verdienst von Antonio“, zeigte sich der Mittelfeldspieler begeistert. Während der Norweger Haaland enttäuscht vom Platz schlich, sprang Kroos Rüdiger als Erster in die Arme. „Du kannst Emotionen zeigen?“, scherzte der Abwehrspieler nach der Partie bei Instagram in Richtung des manchmal nordisch-kühl anmutenden Kroos.